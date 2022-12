Pontons zijn onbetaalbaar geworden: Spanjaardsgat Festival Breda afgeblazen

Het Spanjaardsgat Festival gaat volgend jaar niet door. De pontons waarop dit Bredase muziekfeest plaatsvindt zijn onbetaalbaar geworden.

Het is een moeilijk besluit, maar onvermijdelijk. Door de inflatie vliegen de kosten voor het organiseren van het evenement al de pan uit, het huren van de pontons geeft het feest nu de nekslag: die is in twee jaar tijd met 215 procent gestegen.

Daarmee is er voor de Stichting Spanjaardsgat Festival een 'onverantwoord hoge kostenpost' ontstaan. Die maakt het 'praktisch onmogelijk' om verder te gaan op deze unieke plek in de binnenstad. De editie 2023 van het muziekfeest is daarom afgeblazen.

Dat wil niet zeggen dat de stekker definitief uit het festival wordt getrokken. De organisatoren gaan zich beraden op de toekomst en op zoek naar antwoorden op verschillende vragen. Zo gaat de stichting bij zichzelf te rade of er misschien een ander 'festivalformat moet komen, dat beter aansluit op de postcoronatijd'. Ook wordt bekeken of een verhuizing naar een andere locatie een goed idee is en of het Pinksterweekeinde nog wel het ideale moment is om het evenement te organiseren.

Verliest het festival niet zijn specifieke charme, wanneer het niet langer plaatsvindt op het water voor het Spanjaardsgat? "Die locatie is inderdaad uniek, maar het festival is onderscheidend genoeg om ook op een andere plek opnieuw te beginnen", zegt Marian Arbouw van de Stichting Spanjaardsgat Festival. "Grote orkesten, waarin amateurs worden ondersteunt door professionele musici. Daar willen we voor staan."

Het afblazen van de editie 2023 heeft wat dat betreft ook een voordeel: er ontstaat ruimte om goed na te denken over de toekomst.

Om beter inzicht te krijgen in de relevantie van het festival en de verwachtingen van amateurmuzikanten en publiek, wordt er daarom in maart een groot onderzoek opgestart.

Niet alleen de huur van de pontons is explosief gestegen, ook andere kosten vliegen intussen de pan uit. Dat is voor de organisatie genoeg reden om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om het festival te financieren.

Pijn in het hart

Daarbij staat wat de stichting betreft een ding nog steeds voorop: het Spanjaardsgat Festival moet toegankelijk blijven voor iedereen. "Vorig jaar hebben we met pijn in het hart al entree moeten vragen, maar het is niet de bedoeling dat het duurder wordt", aldus Arbouw. Ze benadrukt verder dat, mocht het festival een doorstart maken, dit altijd in Breda zal zijn.

Het niet meer inzetten van de pontons heeft ook gevolgen voor het Breda Jazz Festival. Dat raakt volgend jaar ook een van zijn meer opvallende en beeldbepalende podia kwijt.