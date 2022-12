Instructeur van KMA direct op non-actief gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Een instructeur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is woensdag direct op non-actief gesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Er is verder aangifte tegen de instructeur gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.

De commandant van de KMA greep in toen de meldingen bij hem binnen kwamen. "Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en zelfs al bij vermoedens daarvan grijp ik in", zegt commandant René Baksteen daarover. Volgens de commandant is een veilige omgeving belangrijk om toekomstige officieren voor te bereiden op hun werk. Het grensoverschrijdende gedrag van de instructeur wordt door de KMA verder onderzocht. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

