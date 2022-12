Verdacht vat gevonden in Dorst, onbekende vloeistof in sloot gelekt

Een verdacht vat is maandagavond rond middernacht op de Leijweg in Dorst gevonden. De politie en brandweer werden opgeroepen, die ontdekten dat het vat lekte. In de opslag past 1000 liter aan vloeistof, maar het is onduidelijk hoeveel stoffen precies in de berm en sloot zijn gelopen.

Waarschijnlijk werd de zwaar ingedeukte plastic ton langs de Leijweg gedumpt. Het is nog niet duidelijk wat voor vloeistof in het vat zit. De politie doet daar onderzoek naar. Ook hebben brandweerlieden de verdachte opslag bekeken. Wel is duidelijk dat een gespecialiseerd bedrijf het vat en het afval in de loop van dinsdag op gaat ruimen. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

