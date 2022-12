Honderd verplaatsbare woningen in Terheijden, Made en Lage Zwaluwe

Drimmelen wil in twee jaar tijd honderd verplaatsbare huurwoningen laten bouwen. Drie locaties zijn daar al voor geselecteerd in Terheijden, Made en Lage Zwaluwe. Maar de gemeente staat open voor suggesties voor extra locaties.

De woningen zijn bedoeld voor statushouders, starters en spoedzoekers. Die laatste categorie betreft mensen die als gevolg van uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld huisuitzettingen of echtscheidingen) per direct op zoek zijn naar onderdak.

Ook in Drimmelen zijn op dit moment te weinig mogelijkheden voor diverse doelgroepen, zo laat de gemeente weten: 'Jongeren kunnen geen eigen woonplek vinden en gescheiden koppels moeten soms noodgedwongen in hetzelfde huis blijven wonen'.

Vluchtelingen

Ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) kunnen moeilijk een woning vinden. Bovendien bezetten zij hierdoor plekken in asielzoekerscentra. 'We wijzen een derde van de woningen toe aan statushouders. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie. En noodzakelijk om de komende jaren te voldoen aan de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders', schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Achthonderd woningen

Het is de bedoeling dat van 2022 tot 2026 in de gemeente Drimmelen in totaal achthonderd woningen worden gebouwd. Maar omdat reguliere bouwprojecten een lange ontwikkeltijd kennen, zijn snellere oplossingen nodig, aldus de gemeente. Een deeloplossing is de bouw van duurzame verplaatsbare huurwoningen. Dit type huizen wordt in korte tijd in een fabriek gebouwd met grotendeels natuurlijke materialen.

Het college heeft drie voorkeurslocaties aangewezen voor de flexwoningen: de Lage Weg in Terheijden, de Ligne in Made en West fase 4 in Lage Zwaluwe. 'De tijd dringt, daarom ligt onze focus op het opstarten van projecten in Made en Terheijden', aldus het college. Per locatie komen circa dertig woningen.

De gemeente gaat nu in gesprek met mogelijke ontwikkelaars over de locaties. Ook starters worden uitgenodigd om mee te denken over de opzet en realisatie van projecten. De inzet is om in het eerste kwartaal van 2023 concrete afspraken maken, zodat in het vierde kwartaal de eerste verplaatsbare woningen er kunnen staan.

Zestig jaar

De flexwoningen worden voor een periode van tien tot vijftien (of twintig jaar) geplaatst. Daarna kunnen ze weer verhuizen naar een andere locatie in de gemeente zodat een volgende generatie ze kan gebruiken, want dit type woningen gaat zeker zestig jaar mee. Na verplaatsing wordt op de achterblijvende locatie reguliere woningbouw gerealiseerd.