Verkiezingen mogen wat kosten in Breda, maar Hoge Vucht krijgt wel een extra stembureau

De verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap kosten de gemeente Breda 5,5 ton. Vanwege de structureel slechte opkomst in de Hoge Vucht, krijgt die wijk een extra stembureau.

De verkiezingen vinden in maart plaats en burgemeester Paul Depla is nu al bezig met de voorbereidingen.

In een brief aan de raad schrijft hij dat het niet gaat lukken om op verkiezingsavond alle stemmen te tellen. Dat is 'niet goed mogelijk' omdat er wordt gestemd voor zowel een nieuw bestuur van de provincie, als voor het waterschap.

Verder wil Depla dat alle stembureaus en locaties waar stemmen worden geteld, 'net als de afgelopen twee jaar volledig coronaproof' zijn. Deze maatregelen wil Depla ook zodat mensen met een kwetsbare gezondheid of zij die zich zorgen maken over een besmetting veilig kunnen stemmen.

Daarom komen er overal kuchschermen, desinfectiemiddelen en is het mogelijk om afstand te houden. Daar staat tegenover dat het drive thru-stembureau niet meer in actie komt. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer stonden er nog twee in de stad: op Breepark en bij het NAC-stadion.

Verspreid over de gemeente worden er zo'n negentig stembureaus ingericht. De Hoge Vucht krijgt er voor de verkiezingen in 2023 eentje extra. Dat is omdat de opkomst in dit deel van Breda eigenlijk altijd 'beduidend lager' is dan in andere wijken. De hoop leeft dat de komst van een extra stembureau meer bewoners van de Hoge Vucht aanzet tot het uitbrengen van hun stem.

De kosten voor de verkiezingen voor Staten en waterschap worden grotendeels gedragen door de gemeente. Volgens Depla loopt de rekening voor de Bredase schatkist volgend jaar op tot 5,5 ton. Dat is 100.000 euro meer dan begroot. Het tekort, dat intussen structureel is, wordt 'naar verwachting opgevangen' door de afdeling Publiekszaken.