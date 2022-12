Ondanks vrieskou ‘onrustige’ stapnacht in Breda; Belg slaat horecamedewerker

Ondanks het ijskoude winterweer was het een drukke stapnacht in Breda. De politie verrichte in de nacht van zaterdag op zondag vijf aanhoudingen en voerde zelfs een speciale reddingsactie uit voor een man die door het ijs was gezakt.

Twee stappers dachten na sluitingstijd van de Bredase horeca dat ze over het ijs van de bevroren Bredase Haven konden lopen. Dat ging fout. De politie voerde naast de reddingsactie ook aanhoudingen uit in het centrum van Breda. Een 34-jarige man uit het Vlaamse Essen werd rond 01.50 uur opgepakt, omdat hij een medewerker van een horecazaak met een gebalde vuist in het gezicht zou hebben geslagen. De man werd agressief omdat zijn dronken broertje uit de zaak gezet werd. Ook een 55-jarige man en een 37-jarige vrouw, beiden zonder vaste woon-of verblijfplaats, zijn rond middernacht op de Karnemelkstraat aangehouden. Er ontstond in die straat een discussie met een buschauffeur, omdat de twee een hond bij zich hadden en daarmee niet in mochten stappen. Dat zorgde voor agressiviteit bij de man en vrouw, waarna zij twee boa's belaagden. De vrouw spuugde zelfs in het gezicht van een boa. Bovendien werd een achttienjarige Bredanaar opgepakt omdat hij tijdens het stappen een gebiedsverbod had genegeerd. Een Tilburger (37) beging dezelfde overtreding en werd ook aangehouden. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

