Stappers denken over ijs te kunnen lopen in Breda, met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

Twee stappers dachten in de nacht van zaterdag op zondag na sluitingstijd van de Bredase horeca dat ze over het ijs van de bevroren Bredase Haven konden lopen. Dat ging helemaal mis. Een persoon is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De twee personen konden na hun actie, in de buurt van de taxistandplaats op de Havermarkt, niet meer zelf uit het water komen. De toegesnelde hulpdiensten, waaronder ook horecaportiers, wisten de slachtoffers ternauwernood met een riem van de hondengeleiders uit het water te halen. De actie trok veel bekijks van het uitgaanspubliek. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen