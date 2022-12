Buurtfeestje organiseren in Breda? De regels worden minder streng

In een brief aan de raad schrijft Depla dat hij in de coronajaren goede ervaringen heeft opgedaan met de organisatoren van 'laag risico-evenementen'. Tijdens de pandemie is een aantal bureaucratische regels versoepeld, om het organiseren van evenementen in moeilijke tijden iets makkelijker te maken. Zo hoefde er geen vergunning meer te worden aangevraagd voor een buurtfeest: een melding was al goed genoeg.

Intussen heeft Depla een onderzoek laten doen naar de vraag of het een goed idee is om deze versoepelingen in stand te houden. Wat de burgemeester betreft is het antwoord 'ja'. Hij is daarbij niet over een nacht ijs gegaan. Er is overleg gevoerd met diverse hulpdiensten, het Parkeerbedrijf en andere gemeentelijke afdelingen.