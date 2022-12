Rijenaar (31) opgepakt voor beroving van man in Breda

De Bekenaar werd op het Stationsplein in Breda benaderd door een man die dicht bij hem kwam staan en een intimiderende indruk op hem maakte, meldt de politie. Daarna eiste hij geld en dreigde hij het slachtoffer in elkaar te slaan als hij het niet zou krijgen. De twintiger pinde een klein bedrag en gaf dit aan de afperser. Die ging er daarna vandoor. Het slachtoffer sloeg direct alarm bij de politie.

Agenten konden in de omgeving een man aanhoudingen die voldeed aan het signalement. Ook had de verdachte een geldbedrag op zak dat overeenkwam met het bedrag dat het slachtoffer moest pinnen. Volgens de politie is de verdachte een veelpleger. Hij zit vast.