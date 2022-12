WOZ-bezwaren kosten Breda tonnen

Sinds 2018 is de gemeente Breda ruim 6,6 ton kwijt geraakt aan het terugbetalen van proceskosten aan mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun huis.

Bijna twee op de vijf van die bezwaren zijn ingediend door no cure no pay-bureaus. Dat zijn bedrijven die er een dagtaak van hebben gemaakt om voor particuliere huizeneigenaren WOZ-bezwaren in te dienen. Als zo'n bezwaar succesvol is, dan moet de gemeente deze bureaus een vergoeding voor de proceskosten betalen.

Bezwaren

In Breda zijn er dit jaar tot nu toe dik 3700 van dit soort bezwaren tegen de waardebepaling van huizen ingediend. Daarvan komt 39 procent voor rekening van no cure no pay-bureaus.

Dat blijkt uit gegevens die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de LPF-fractie in de gemeenteraad. Die had eind vorige maand opheldering gevraagd over het aantal WOZ-bezwaren dat in Breda wordt ingediend.

Op kosten gejaagd

Dat was nadat duidelijk werd dat de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) het al jaren moeilijk heeft met de no cure no pay-bureaus. De BWB werkt ook voor de gemeente Breda en wordt door de bureaus flink op kosten gejaagd.

Dat is ook de reden waarom dit jaar is begonnen met een campagne om burgers er op te wijzen dat ze de bureaus eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Zo krijgt elke bezwaarmaker tegenwoordig standaard een telefoontje van een taxateur die uitlegt hoe de waardebepaling tot stand is gekomen.

Massaal opvragen

De no cure no pay-bureaus worden zelf óók benaderd door de BWB. Nog dit jaar komt er een gesprek over zaken als het massaal opvragen van taxatieverslagen, de planning en uitvoering van hoorzittingen en de uitwisseling van processtukken. Uiteindelijk moet dat leiden tot het uitbetalen van minder proceskosten.

Overigens wordt driekwart van de bezwaren die de bureaus in Breda hebben ingediend ongegrond verklaard.