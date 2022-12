Notoire oplichtster Adriana J. (55) aangehouden, deed zich voor als neuroloog

De 55-jarige Adriana J. is maandag aangehouden in een woning aan de Menno van Coehoornstraat in Breda, dat meldt de politie. Ze wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en identiteitsfraude. Ze heeft haar verklaring afgelegd in een politiecellencomplex.

Meerdere slachtoffers deden aangifte tegen Adriana J. omdat ze door haar waren opgelicht. Zo zou de vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Oudenbosch, zich op datingsites hebben ingeschreven om in contact te komen met verschillende mannen. Op slinkse wijze wist zij zo geld af te troggelen, door bijvoorbeeld zielige verhalen op te hangen. De verdachte maakte volgens de slachtoffers ernstig misbruik van het vertrouwen dat haar slachtoffers in haar hadden. J. deed zich voor als neuroloog, maar oefende dat beroep helemaal niet uit en had zelfs geen medische opleiding. Valse naam De welbespraakte vrouw met een keurig voorkomen, bleek het afgelopen jaar onder de valse naam 'Ingrid Ndaba' kamers in hotels en bij Airbnb-verhuurders te hebben gehuurd. Zo huurde ze een vakantiehuisje van een ouder echtpaar in de buurt van Breda, waar ze twee maanden verbleef. Bij vertrek bleef de rekening van 3000 euro onbetaald. Overleden familielid Ook gebruikte J. identiteitspapieren van een overleden familielid om zo panden in de omgeving van Breda en Den Haag te kunnen huren. Vervolgens ging ze wel in de huizen wonen, maar betaalde ze niets. De politie: 'Ze paste documenten van officiële instanties aan en deed zich voor als een belangrijk adviseur en medisch behandelaar van bekende Nederlandse en buitenlandse personen.' Na het afleggen van haar verklaringen is Adriana J. volgens de politie in vrijheid gesteld, maar direct daarna weer aangehouden. Ze had namelijk nog een celstraf van 178 dagen open staan. Het uitzitten van die straf is dinsdag (13 december) ingegaan. De rechter buigt zich later nog over het onderzoek. De rechercheurs die deze zaken behandelen, dragen het dossier nu over aan het Openbaar Ministerie, aldus de politie. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

