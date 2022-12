Gedateerd Lucia in Princenhage tegen de vlakte, maakt plaats voor 191 woningen voor 'empty nesters'

Op de plaats waar nu nog het gedateerde verzorgingstehuis Lucia in Princenhage staat, verrijst een complex van 191 woningen. Het plan is met name bedoeld voor ‘empty nesters’.

Bijna een op de drie inwoners van Princenhage valt in de categorie 'empty nester'. Dat zijn stellen op leeftijd van wie de kinderen het huis hebben verlaten, maar die nog wel in een eengezinswoning wonen. Daarmee nemen ze in verhouding veel woonruimte in beslag en dat zit doorstroming op de woningmarkt in de weg.

Daarom is wethouder Daan Quaars (Stedelijke Ontwikkeling, VVD) er een groot voorstander van om op de Lucia-locatie aan de Liesboslaan woningen te bouwen die zich voor een belangrijk deel op deze categorie Bredanaars richt.

Dat valt op te maken uit een brief die Quaars naar de raad heeft gestuurd. Daarin laat de wethouder weten dat het terrein van Lucia in 2024 kan worden herontwikkeld. De huidige bewoners zijn dan verhuisd naar de nieuwbouw van Huize Haga, iets verderop.

Eerder heeft zorgorganisatie Thebe 'het Lucia' verkocht aan HMV Investment uit Esbeek. Deze projectontwikkelaar heeft intussen een vergunning voor de bouw van 46 dure vrije sector woningen.

Wat Quaars betreft is dat niet genoeg. Daarom komt hij, onder meer in overleg met de Dorpsraad Princenhage, met een aangepast stedenbouwkundig plan. Daarin is ruimte voor 191 woningen, waarvan 20 procent sociaal, 30 procent middelduur en 50 procent vrije sector.

Het PrincenParc, zoals het project is genoemd, wordt in de toekomst omringd door openbaar groen. De huidige tuin van Lucia is 'afgesloten en ontoegankelijk', maar daar komt verandering in. Doordat auto's dadelijk ondergronds kunnen worden geparkeerd, ontstaat er namelijk ruimte voor een toegankelijk park dat deel gaat uitmaken van de 'plukroute Princenhage'.