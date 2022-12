Inbrakenreeks CityTwin gestopt na cameratoezicht

Bewoner Joyce Ploegaert trok vorige maand aan de bel nadat ook haar fiets, die met twee extra sloten in een afgesloten kelderbox stond, was gestolen. Dat was niet de eerste keer: volgens Ploegaert waren er de laatste maanden liefst dertien dure fietsen gestolen uit de fietsenkelder.

De beveiliging van die kelder liet te wensen over: de deur naar de binnenplaats viel vaak niet goed in het slot, en de kelderboxen waren gemaakt van houten plankjes. "Het is voor de dieven gewoon shoppen, ze kunnen precies zien wat er in iedere berging staat", zei ze destijds. Ploegaert en andere bewoners pleitten al tijden voor cameratoezicht in de kelders, en vorige maand ging beheerder MVGM overstag.