Ophalen van grofvuil wordt weer gratis maar en moeilijker

Toch is niet alles hetzelfde als vroeger. Bredanaars moeten meer werk maken van het scheiden van het afval dat ze laten ophalen. Er komen zes afvalstromen: matrassen, hout, snoeihout, grofvuil, elektrische apparaten en sloopafval.

Volgens wethouder Peter Bakker (Afval, GroenLinks) 'is het belangrijk dat Bredanaars goed nadenken over hoe vaak ze groot huishoudelijk afval aan de straat zetten en of die spullen hergebruikt kunnen worden'.