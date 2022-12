Water bij Markendaalseweg krijgt tijdelijke voetgangersbrug

De voetgangersbrug wordt aangelegd in de bocht van de Markendaalseweg. De brug komt over het water ten noorden van restaurant Umé te liggen. De gemeente wil voetgangers meer ruimte geven tijdens het werk aan de Nieuwe Mark.

Voetgangers maken op dit moment gebruik van het smalle fietspad dat tijdelijk naast de bouwput voor de Nieuwe Mark is gesitueerd. "Door de voetgangersbrug aan te leggen, creëren we meer ruimte voor voetgangers bij de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark. Voetgangers mogen indien gewenst over het fietspad lopen, maar de brug is specifiek voor hen bedoeld. Het voet- en fietspad blijft toegankelijk. Snorscooters zijn toegestaan", aldus de gemeentewoordvoerder.