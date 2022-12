Brand in schuur in Oosterhout snel onder controle

Even was er paniek, toen dinsdagochtend de vlammen uit het dak sloegen bij een schuur aan de Willemstraat in Oosterhout. De brandweer wist het vuur echter snel te doven.

De brand ontstond rond 6.30 uur. De brandweer was snel ter plaatse. Toen sloegen de vlammen uit het dak. Zodra er extra manschappen arriveerden, was de brand snel onder controle. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet duidelijk. De betreffende schuur lag achter een woning aan de Willemstraat in Oosterhout. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

