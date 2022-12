Begrip voor controle op verlichting in Breda, maar de timing...

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Landelijk rijdt 30 procent van de fietsers rond zonder goede verlichting en dat is volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) te veel. Daarom hield VVN vrijdagavond samen met Fietsbond Breda een fietsverlichtingscontrole bij de Haven.

"Eerlijk gezegd fiets ik altijd zonder licht en dat gaat altijd goed", vertelt Lisa Janssen. Ze is net staande gehouden bij de fietsenstalling aan de Haven door iemand van Fietsbond Breda. Janssen kan de controle op zich best waarderen, al is de timing volgens haar niet ideaal. "Ik wil nu vooral de wedstrijd van Oranje kijken, maar ik beloof morgen langs de fietsenmaker te gaan."

Eigenlijk te druk

Mario van Hilst, voorzitter Veilig Verkeer Nederland afdeling Breda, erkent dat het eigenlijk te druk is om iedereen te controleren. De bewaakte fietsenstalling zit bomvol, waardoor zijn vrijwilligers al snel ook de rol van verkeersregelaar spelen. "Normaal houden we deze acties tijdens koopzondagen. Het is dan rustiger en je hebt meer tijd voor een praatje."

De VVN begon tien jaar geleden met de eerste controlecampagne. Volgens Van Hilst reed een meerderheid van de fietsers toen nog zonder licht tijdens de donkere dagen. Dat is nu een stuk beter, al blijft extra aandacht voor het probleem gewenst. "Het zou mooi zijn als de VVN niet meer nodig was, maar de realiteit is helaas anders."

Een schijntje

Om het de fietser wat makkelijker te maken, is dit jaar ook mobiele fietsenmaker Eric Franken aanwezig. In zijn bus worden lampjes tegen de kostprijs van 15 euro vakkundig geïnstalleerd. Volgens de reparateur een schijntje als je weet wat je ervoor terugkrijgt. "Een bekeuring kost 60 euro en als je wordt aangereden, ben je nog verder van huis. Zo moet je het zien."