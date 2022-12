Breda krijgt er in een maand 1200 vierkante meter aan groene daken bij

In deze Bredase wijken zijn ongeveer tegelijkertijd initiatiefnemers opgestaan die hun buurtbewoners enthousiast maakten om mee te doen aan het project om daken te vergroenen. Onder begeleiding van Mattijs van Dalen, groendakspecialist van Green Revolution uit Breda, zijn de projecten vervolgens aangemeld voor de subsidie Buurtnatuur- en buurtwaterfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Provincie Noord-Brabant wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren.

Wethouder Peter Bakker (klimaatadaptatie) is er blij mee: "Ik vind het fantastisch dat we in de grauwe winter doorgaan met het vergroenen van de stad. En dat ook met zo'n flinke hoeveelheid groen in één keer. Groene daken trekken veel extra insecten aan, die insecten zijn weer voedsel voor vogels en zo helpen we de dieren in de stad. Daarnaast vangen de daken veel regenwater op en voorkomen ze wateroverlast. We zijn al Nederlands kampioen tegelwippen, we zijn nu ook op weg naar Nederlands kampioen groene daken leggen."