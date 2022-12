Explosief gevonden in auto in Breda

In een auto is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief gevonden aan de Bavelseparklaan in Breda. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek.

De Bavelseparklaan werd rond 1.00 uur geheel afgesloten door de politie. Een medewerker van de EOD kwam in bompak en deed onderzoek in de auto. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. De brandweer en ambulance waren aanwezig ter ondersteuning. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen