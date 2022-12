Politie en boa’s Breda krijgen geen grip op overlast Geeren-Noord, dus worden camera’s ingezet

De omgeving van basisschool Het Noorderlicht is al geruime tijd het decor van allerlei ordeverstoringen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Paul Depla dat jongeren voor overlast zorgen 'onder meer in de vorm van vuurwerk, geluid, brandstichting, vernielingen, afval achterlaten en het bekogelen van politie, boa's en burgers met stenen en vuurwerk'.