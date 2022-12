Lading aardappelen belandt op A58 richting Breda, rechterrijstrook tot 19.30 uur dicht

Een lading aardappelen is maandagmiddag op de weg beland op de A58 bij knooppunt de Stok, in de buurt van Roosendaal. De rechterrijstrook richting Breda is afgesloten voor het overige verkeer om de weg schoon te maken, meldt Rijkswaterstaat.

Naar verwachting duurt het opruimen van de aardappelpuree nog tot 19.30 uur en wordt de weg dan volledig vrijgegeven. Rijkswaterstaat heeft zwaar materiaal nodig om de weg volledig schoon te krijgen. Een bestuurder verloor rond 14.25 uur door onbekende oorzaak zijn lading aardappelen. Een groot deel van de piepers is geplet, wat zorgt voor een vervuild wegdek. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

