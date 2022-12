Afval dumpen blijft niet ongestraft: dit jaar 59 boetes uitgedeeld

Het dumpen van afval in de natuur komt regelmatig voor in Breda. Afgelopen weekend werden meubelstukken achtergelaten in een bosgebied in Teteringen. De gemeente heeft die zaak nog in onderzoek en zoekt naar degene die het afval dumpte. Dit jaar werden 59 overtreders achterhaald en beboet.

De afdeling Handhaving van Breda pakt meldingen van dumpingen op. Grote hoeveelheden afval zoals meubels worden opgeruimd door de afvalservice van de gemeente. Een boa controleert het afval en kijkt of er spullen bij zijn die kunnen wijzen naar de dader. 'Mocht dit het geval zijn, dan zal de boa bij de veroorzaker langsgaan en diegene bevragen over de afvaldumping', aldus de gemeente. Afhankelijk van het bewijs en de verklaring kan een sanctie worden opgelegd. Dat was dit jaar dus 59 keer het geval. En de boete is niet mis. Iedere overtreder kan een bekeuring van 400 euro tegemoetzien als het gaat om afval van minimaal één kubieke meter. Wanneer het gaat om schadelijke stoffen, is het een milieudelict en zal de officier van justitie zich buigen over de zaak. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen