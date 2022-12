Woonwagenkampjes voldoen aan behoefte: de komende tien jaar komen er geen nieuwe locaties

Zoals de zaken er nu voor staan is er de komende tien jaar behoefte aan 25 standplaatsen op een van de 15 woonwagenlocaties in Breda.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan Inge Verdaasdonk, voorzitter van de SP-fractie in de raad. De socialiste had zich enkele weken eerder zorgen gemaakt over de huisvesting van woonwagenbewoners.