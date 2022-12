Twee autobranden in kwartier tijd in Bredase wijk, politie doet onderzoek

De wijk Heuvel in Breda werd zaterdagavond opgeschrikt door twee autobranden. De eerste brand ontstond rond 22.30 uur aan de Doctor Struyckenstraat. Een kwartier later, rond 22.45 uur, was het raak aan de Van Hogendorpstraat.

Bij de eerste brand hoorden omwonenden een luide knal. Buiten zagen ze vlammen bij de achterkant van een geparkeerde auto. De brandweer werd opgeroepen en had het vuur snel onder controle. De brand aan de Van Hogendorpstraat werd bestreden door een buurtbewoner. Ook hier stond de achterkant van een wagen in brand. De bewoner greep een poederblusser en kon daarmee erger voorkomen. Brandweerlieden kwamen voor de zekerheid naar de straat om na te blussen. De politie doet onderzoek naar beide branden. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

