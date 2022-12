Ger Couvreur (78) stopt met ’t Tapperijke: oudste barman van Breda zwaait af

Na 37 jaar neemt Ger Couvreur afscheid van zijn Tapperijke op de Grote Markt in Breda. Het bruine café is per direct overgenomen door de eigenaren van het tegenover gelegen café De Pastorie. Het Tapperijke blijft zoals het is, laten ze weten.

Couvreur gaat opgelucht met pensioen. "Ik ben 78 jaar. Het is wel mooi geweest." De oudste barman van Breda is een begrip in uitgaanskringen. Zo is hij zanger van carnavalsklassieker De Muts. Een nummer dat met grote regelmaat door de kroeg schalt, steevast ritmisch begeleid door Couvreur zelf, die kundig met drumstokken op de flessen boven de bar weet te slaan. Couvreur begon het café zonder enige horeca-ervaring. "Mijn klanten gingen aan de overkant een biertje halen, omdat ik alleen maar schuim in het glas kreeg." Later is het met zijn taptechniek helemaal goed gekomen. Bij het Nederlands Kampioenschap Bier Tappen eindigde hij ooit op de derde plaats. Dagmar van der Gijp moet het nieuwe gezicht worden van 't Tapperijke. Op een paar nieuwe leidingen na, zal er niets veranderen. "Je bent toch niet goed bij je hoofd als je een café als dit gaat verbouwen", laat ze weten. Het café blijft geopend van donderdag tot en met zondag. In het weekend gaat het voortaan iets eerder open: 14.00 uur. Op zondagmiddag 11 december neemt Couvreur afscheid van zijn klanten. Niet vanachter de bar, maar vanaf 'de goeie kant'. Een plek waar Couvreur voortaan vaker te vinden zal zijn om zijn pensioen op te maken, vertelt hij. Met volle tevredenheid kijkt hij vast terug op zijn carrière: "Ik ben niet Rijk geworden, maar heb wel een heel mooi leven gehad." Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

