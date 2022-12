Dreiging bij rechtbank Breda rond moordzaak motorbendeleider, tientallen agenten op de been

De rechtszaak rond de dood van motorbendeleider Michel Weiss is van start gegaan met extreme beveiligingsmaatregelen. Dit vanwege een melding van dreiging in of rond de rechtbank in Breda.

Een jaar geleden vond een zwaar incident op een woonwagenkamp in Breda plaats. Michel Weiss werd daar doodgeschoten. Vandaag staat Peter L. als verdachte van moord voor de rechter. Het slachtoffer (52) uit Den Haag is medeoprichter van motorclub Caloh Wagoh, het 'moordcommando van de Nederlandse onderwereld'. Een man met een gewelddadige, wrede reputatie en daarom niet overal geliefd, aldus tal van bronnen in de criminele wereld. De rechtszaak begon 's ochtends met enige vertraging. Rond de rechtbank in Breda waren er tientallen agenten aanwezig. Dit vanwege een melding van dreiging op donderdagavond. "Dat er iets in of rond de rechtbank zou plaatsvinden", verklaarde de rechter. Wat die melding is, daar werd niet op ingegaan. Er is zelfs overwogen om de zaak af te gelasten, zo liet de rechter weten. Ook de politie wil geen verdere details geven over de aard van de dreiging. Bezoekers van de rechtbank in Breda werden van onder tot boven doorgelicht en mochten geen spullen mee naar binnen nemen. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

