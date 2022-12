Slecht nieuws voor wegpiraat: flexflitspaal gaat door Breda reizen

De flexflitspaal wordt een vast onderdeel van het Bredase straatmeubilair. De mobiele snelheidscamera was al een succes bij de Westerparklaan, nu wordt hij ook elders in de stad ingezet.

Begin november kwam het Openbaar Ministerie met een lijst waarop staat waar in Nederland volgend jaar de nieuwe verplaatsbare flitspalen worden geplaatst. Breda stond daar niet bij, dus besloot VVD-raadslid Martijn Meeuwissen aan burgemeester en wethouders te vragen hoe dat komt.

Uit het antwoord van het college aan de Bredase liberaal blijkt dat er gesprekken met het OM zijn geweest over de inzet van de flexflitspalen. Dat overleg heeft tot een 'zeer positief' resultaat geleid. Er is namelijk een lijst opgesteld van locaties in Breda waar volgend jaar mobiele camera's geplaatst kunnen worden. Het gaat daarbij om de Julianalaan, de kruising Emerparklaan-Moerenpad en de Tramsingel.

Die punten zijn gekozen omdat daar de meeste snelheidsovertredingen zijn geconstateerd.

Radarcontroles

Volgens het stadsbestuur bepaalt het OM waar de flexflitsers komen. Overigens gaat de politie gewoon door met radarcontroles, bijvoorbeeld op het Velsgoed in Prinsenbeek.

De eerste flexflitspaal van zijn soort in West-Brabant is vorig jaar in gebruik genomen bij de kruising van de Westerparklaan met het fietspad van de Leursebaan. Daar hebben zich de jaren daarvoor diverse zware ongevallen voorgedaan, waaronder een met dodelijke afloop. Deze mobiele paal is intussen vervangen door twee 'definitieve flitsers'.

De mobiele camera's komen behalve in Breda ook te staan in Bergen op Zoom, Tilburg en verspreid over de provincie Zeeland.