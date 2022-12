Vrouw (40) opgepakt voor beroving met mes

Een veertigjarige vrouw uit Breda is woensdag kort voor middernacht aangehouden in haar woning op verdenking van betrokkenheid bij een beroving in oktober. Daarbij werd een negentienjarige vrouw bedreigd met een mes en bestolen van geld.

De beroving gebeurde in de nacht van zondag 16 oktober op maandag 17 oktober in de Visserstraat. Het slachtoffer liep op straat toen ze werd aangesproken door een onbekende vrouw. De vrouw bedreigde haar met een mes en eiste geld. Met een onbekende buit rende ze daarna weg in de richting van de Prinsenkade. De politie hield op zoek naar de dader onder meer een buurtonderzoek en zocht beelden waarop dader en slachtoffer te zien waren. Ook werd op 17 oktober een getuigenoproep gedaan. Tijdens het onderzoek kwam de veertigjarige Bredase in beeld, waarna ze woensdag kon worden aangehouden. De vrouw zit vast en wordt donderdag verhoord. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

