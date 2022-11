Man (33) die huis binnenreed in Breda had geen geldig rijbewijs en werd waarschijnlijk onwel

De 33-jarige man uit Breda die met zijn auto een huis aan de Weilustlaan in zijn thuisstad binnenreed, had geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden. De klap zorgde dinsdagavond voor een ravage.

Dat meldt de politie. Die vermoedt verder dat het misging, omdat de bestuurder onwel werd. Het gaat naar omstandigheden overigens goed met hem. Ter controle is hij naar het ziekenhuis gebracht. De Bredanaar vloog uit een haakse bocht en reed hard een huis binnen. De woning raakte ernstig beschadigd en de bewoners zijn zich rot geschrokken. Zij bleven wel ongedeerd. Jan en Ria Willems zaten rustig in de woonkamer van hun seniorenbungalow, toen ze een enorme klap hoorden. Ria keek naar het WK voetbal op tv en Jan deed achter zijn laptop wat administratief vrijwilligerswerk voor de Katholieke Bond van Ouderen in Breda. "Je hebt werkelijk waar geen idee wat je hoort", zei het echtpaar vlak na het ongeluk. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

