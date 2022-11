Autodief vlucht door achtertuinen en verstopt zich onder trampoline

De politie heeft woensdagochtend vroeg in Breda twee achttienjarige mannen aangehouden die in een gestolen auto reden. Een van hen komt uit Bergen op Zoom, de ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Het tweetal reed in de gestolen auto door het stadsdeel Hoge Vucht. Agenten gingen af op een melding en reden de personenauto klem. Daarop sprongen de verdachten uit de gestolen auto en maakten zich uit de voeten. Verstopt onder trampoline De bijrijder rende daarbij een gangpaadje in en sprong over een aantal schuttingen. De agent die hem achtervolgde vond hem verstopt onder een trampoline in een van de tuinen. De bestuurder van de auto, die een andere kant op rende, werd ook achterna gezeten door agenten. Toen een agent dreigde een stroomstootwapen te gebruiken, staakte de verdachte zijn vluchtpoging. De mannen zijn aangehouden en in de cel gezet. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen