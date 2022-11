Slachtoffer casino-overval in Breda kreeg te zien hoe dader bij huis van broertje stond

In de vroege ochtend van zondag 6 november moest de casino-medewerkster de kluis leegmaken en het geld in een roségouden rolkoffertje doen.

Een uur na sluitingstijd, rond 4.00 uur, was de medewerkster bezig met het afsluiten van de zaak. Ze liep naar haar auto die stond geparkeerd in een garage aan de Middellaan. Bij haar auto werd ze door een man in haar auto gedwongen, waarin hij zelf ook plaatsnam.

De medewerkster werd gedwongen om haar auto verderop in de Gravenstraat in de wijk Gampel te parkeren. Samen liepen ze terug naar het casino, waarbij de man een roze rolkoffer meenam. Het tweetal kwam aan bij het casino, waar de man buiten wachtte. Ondertussen moest de vrouw naar binnen om de kluis leeg te halen.

Later, rond 4.50 uur, liepen ze via de Haven over de Tolbrug terug naar de auto. De man liet de vrouw weer in haar auto stappen en ging er zelf vandoor met de koffer vol geld.