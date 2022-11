‘In uitzonderlijke gevallen’ parkeerontheffing voor mantelzorgers voetgangersgebied Breda

In het afgelopen jaar is er op het stadskantoor een 'beperkt aantal signalen' opgevangen van mensen die mantelzorg krijgen. Ze worden op hoge kosten gejaagd omdat zij regelmatig een dagontheffing moeten aanvragen voor de mensen die hen komen helpen.

Dat staat in een voorstel dat naar de raad hebben gestuurd.

In principe is de ontheffing bedoeld voor doktersbezoek, maar de aanvrager kan zelf bepalen wie gebruikmaakt van deze ontheffing. Dat kan overigens maar één kenteken zijn.

Het college wil niet al te uitbundig beginnen met het uitdelen van ontheffingen voor mantelzorgers. Hij wordt alleen in 'uitzonderlijke gevallen toegekend'.

Er zijn geen harde criteria opgesteld om een antwoord te geven op de vraag wie in aanmerking komt. Dat gebeurt op basis van een 'persoonlijke inschatting' na een telefoontje met de aanvrager.

Het aantal aanvragen wordt nauwlettend in de gaten gehouden, laat het stadsbestuur weten. Dat is om te voorkomen dat de werkdruk bij StiB te groot wordt. Bovendien moet 'het uitgangspunt van een leefbare binnenstad overeind blijven'. Dat betekent dat er niet te veel ontheffingen verleend kunnen worden. De inschatting is dat het er jaarlijks niet meer dan vijf zullen zijn.