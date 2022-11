Man neergestoken in woning Breda, 52-jarige verdachte aangehouden

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 52-jarige man aangehouden in Breda omdat hij mogelijk betrokken was bij een steekpartij aan de Essendonk. Daar werd in een woning een man neergestoken en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte en het slachtoffer zijn volgens de politie bekenden van elkaar. Het is niet duidelijk waarom de man werd neergestoken. Rechercheurs doen nog onderzoek naar de steekpartij. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen