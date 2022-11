Uitgebreid arsenaal aan drugs gevonden in woning Haagweg

Hennep, lsd, cocaïne, MDMA, xtc, paddo's, speed en ketamine. Een 33-jarige man uit Breda had het allemaal liggen in zijn huis. De politie vond het spul woensdagavond en de man is aangehouden.

Agenten kwamen de 33-jarige op het spoor rond 20.30 uur. Hij had soft- en harddrugs bij zich toen hij gecontroleerd werd aan de Haagweg. Dat gebeurde dan weer omdat hij reed zonder geldig rijbewijs. Daarop werd ook zijn woning doorzocht. Volgens de politie lag daar een 'grote hoeveelheid van verschillende soorten drugs'. Alle drugs zijn in beslag genomen, de man zit nog vast.

