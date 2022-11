Gemeente geeft ambtenaar premie van 500 euro voor vinden van nieuwe collega

"Krapte op de arbeidsmarkt en moeilijk te vervullen vacatures, het gaat ook aan ons niet voorbij", staat in een brief die Adank heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Daarom heeft hij een onderzoek laten doen naar de manier waarop Breda gemeenteambtenaren werft.

Verder wordt 'ingezet op onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt'. Dat betekent dat potentiële ambtenaren nog nadrukkelijker te horen krijgen 'wat een fijne werkgever de gemeente Breda is'. Intussen is er ook een proef gelanceerd waarbij de huidige medewerkers in hun eigen omgeving op zoek gaan naar nieuwe collega's. Een ambtenaar die er in slaagt om 'succesvol te bemiddelen', kan rekenen op een aanbrengpremie van 500 euro.