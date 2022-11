Succesvolle koffieactie voor Voedselbank Breda op herhaling

Nog ongebruikte Douwe Egberts-punten in een laatje of doosje liggen? De komende weken zamelen de Lionsclubs Breda de punten weer in bij zeventien lokale supermarkten. Doel is zoveel mogelijk pakken koffie voor Voedselbank Breda op te halen.

Al twee jaar op rij is de DE-puntenactie van de Bredase Lionsclubs De Zuidelijke Baronie en Breda Host een succes. Vorig jaar werden in totaal 4.725.600 DE-punten ingezameld, samen goed voor 9700 pakken koffie. Ook dit jaar hopen de Lionsclubs de lokale voedselbank een mooie donatie te kunnen aanbieden. In alle supermarkten van Albert Heijn en Jumbo in de gemeente Breda en in Terheijden en bij de PLUS-supermarkt in Ulvenhout staan inzameldozen waar klanten hun DE-punten kunnen inleveren. Actie tot 16 januari De Voedselbank Breda is extra blij met koffie, omdat dit vaak niet standaard in een pakket zit. Koffie is een duur product. De DE-punten kunnen tot 16 januari 2023 bij de deelnemende supermarkten worden ingeleverd. Na afloop van de inzamelactie gaan alle punten naar de Voedselbank Breda, die deze verzilvert bij Douwe Egberts in ruil voor pakken koffie. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

