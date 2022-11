Vluchtende Bredanaar (32) veroorzaakt aanrijding met stadsbus

Een automobilist (32) uit Breda is maandagmiddag opgepakt door de politie, nadat hij een aanrijding had veroorzaakt met een stadsbus op de Terheijdenseweg in Breda.

Na de aanrijding reed de man door, wat te boek staat als het plegen van een misdrijf. De boa's van de gemeente Breda zagen de man even later rijden en waarschuwden de agenten. Zij hebben de man kort daarna aangehouden. De auto van de verdachte is door de hulpdiensten meegenomen. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen