Bewoners pakken groen in Princenhage zelf aan: 450 vierkante meter aan tegels vervangen

Bewoners in Princenhage hebben 450 vierkante meter tegels verwijderd en vervangen door groen. Ook hebben ze een verouderd grasveld van 350 vierkante meter opgeknapt.

Met de groenwerkzaamheden hopen de omwonenden de omstandigheden voor dieren en insecten te verbeteren. Ze kunnen hierdoor meer voedsel en beschutting vinden.

In de Hovenierstraat is hierdoor een nieuwe aantrekkelijke plek ontstaan waar bewoners hun jaarlijkse straatfeest willen houden. Dit is een onderdeel van het project Groene Buurtjes.

In dit project maken bewoners hun wijk samen groener. Dit doen ze met ondersteuning van de gemeente Breda. De gemeente laat groenvakken aanleggen, levert planten en verzorgt de grond. De bewoners planten en onderhouden het nieuwe groen en ontvangen hier een kleine vergoeding voor. Tijdens de 'Groene-Buurtjes-weekenden' krijgen bewoners ook advies bij het vergroenen van de eigen tuin. In 2022 liep het project in Princenhage.

Volgens wethouder Peter Bakker (klimaat) is het project geen overbodige luxe. "Iedereen woont graag in een mooie, groene omgeving, met veel bomen en planten. Maar groen doet nog veel meer. Het helpt tegen wateroverlast, biedt verkoeling in hete zomers, zuivert de lucht en verbetert de bodem en het grondwater. En dankzij Groene Buurtjes leer je ook je buren nog eens beter kennen", zegt hij.

Ook in andere wijken, zoals de Belcrum, is het Groene Buurtjes-project opgestart. Inmiddels zijn er in drie fasen ruim 120 nieuwe groenvakken gemaakt.