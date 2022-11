19-jarige Bredanaar naar LA met punkachtige bruidsjurk: ‘Als tegenhanger van perfecte trouwdag’

De negentienjarige Mees van de Voren heeft bruidskleding ontworpen die niet gelooft in 'de mooiste dag van je leven.' Een boodschap die resoneerde. Dit weekend wordt het werk van de Bredase kunstenaar namelijk getoond tijdens een modeshow in Los Angeles.

Dat Van de Voren überhaupt een trouwjurk heeft gemaakt is puur toevallig. Een bevriende fotograaf wilde van een collectie bruidsjurken af en de kunstenaar had ruimte over in zijn atelier. "Ik had geen idee wat ik ermee moest, maar ben gewoon gaan krabbelen op al dat wit met mijn zwarte verfspetters en symbolen." Van de Voren verkunst al enige tijd tweedehands kleding met een airbrush onder de naam Spacegambler. Meestal truien, want die passen vrijwel iedereen altijd.

De trouwjurk veranderde al snel in een punkachtig gewaad dat zich afzet tegen de trouwdag als sprookje. Een dag die geacht wordt perfect te zijn en zelfs de mooiste in je hele bestaan. Volgens Van de Voren een recept voor ellende, want perfectie najagen is zinloos. Een boodschap die hij ook op zijn been heeft getatoeëerd, inclusief spelfout. "Ik zoek nu alleen nog maar naar tevredenheid, als het imperfect is hoort dat zo."

Volgens de kunstenaar belanden veel mensen verder vooral voor het altaar om een hokje af te vinken. Na een vaste baan, een lange relatie en een hypotheek hoor je nu eenmaal te trouwen volgens de maatschappij. Vlak hierna volgt dan vaak het eerste kind. "Het voelt weinig passioneel en opgelegd in plaats van: ik wil de rest van mijn leven met jou samenzijn."

De trouwjurk opende voor Van de Voren persoonlijk een aantal nieuwe deuren. Het kledingstuk leidde tot zijn eerste kledingexpositie in de Nieuwe Veste. De modeshow in LA van Piece Unik wordt zijn allereerste catwalk. Hiervoor ontwierp van de Voren ook speciaal een trouwpak.

De jongeman hoopt beide stukken in Amerika te verkopen. "Het maakt niet uit hoeveel ik eraan verdien, zolang ze het niet terugsturen ben ik tevreden." Of er ooit nog een tweede trouwjurk komt betwijfeld Van de Voren. Wel richt hij zich voorlopig op het maken van kleding en minder op de schilderkunst. Een afweging die enigszins wordt beïnvloed door de doelgroep die hem volgt op TikTok en Instagram. "Schilderen is nog steeds een passie, maar mensen van mijn leeftijd kopen nog geen schilderijen.