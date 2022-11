Gemeente pakt parkeerfrustratie aan: parkeerzones gaan meer op elkaar lijken

Driekwart van de bezwaren die in Breda worden gemaakt tegen een parkeerbon wordt gegrond verklaard omdat er bij het parkeren per ongeluk een verkeerd zonenummer was ingevoerd. Daarom wordt dit zonesysteem aangepast.

Frustratie bij automobilisten en onnodige kosten voor de gemeente hebben wethouder Jeroen Bruijns (Parkeren, CDA) ertoe gebracht na te denken over de manier waarop parkeerzones in Breda zijn ingericht. Dat wordt hoog tijd, blijkt uit een brief die Bruijns naar de gemeenteraad heeft gestuurd: 'Breda telt zo'n veertig verschillende parkeerregimes. Er zijn verschillen in tijden, tarieven en maximale parkeerduur. Hierdoor heeft één straat soms twee zonenummers met verschillende parkeerregels. Dit geeft veel verwarring.' De zonenummers moeten worden ingevoerd in speciale parkeerapps. Dat gaat regelmatig fout. Volgens Bruijns is het invoeren van een verkeerd zonenummer intussen 'de reden voor 75 procent van de gegronde bezwaren tegen een parkeerboete'. 'Dit levert begrijpelijk veel frustratie op bij de parkeerder en veel onnodige kosten voor de gemeente', aldus de wethouder. Daarom heeft hij het plan opgevat om 'de zones voor betaald parkeren zoveel mogelijk te harmoniseren'. Op elkaar afstemmen Anders gezegd: parkeertijden, tarieven en parkeerduur worden meer op elkaar afgestemd. Zo wordt voorkomen dat het per ongeluk invoeren van een verkeerd zonenummer meteen tot een bon leidt. Bruijns laat verder weten dat hij gaat nadenken over de vraag hoe kan worden voorzien in de parkeerbehoefte van pakjesbezorgers, maar ook hondenuitlaatservices. Ook gaat hij verder met het invoeren van parkeervergunningen in wijken rond het centrum. Rechtszaak In Zandberg heeft dat tot een rechtszaak geleid. Een aantal inwoners vond het besluit onrechtmatig. Dat beroep is is ongegrond verklaard. Nu buigt de Raad van State zich hierover. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen