Onbekende straatbeelden op Bredase jaarkalender

Opvallend zijn twee relatief onbekende foto's, gemaakt in de jaren dertig, door fotograaf Jan de Jong die voor Spaarnestad Uitgeverij beelden maakte van het Bredase straatleven. Zo heeft De Jong de Ginnekenmarkt in de jaren dertig vastgelegd.

Daarnaast een prachtig tijdsbeeld van winkelend publiek op de hoek van de Karrestraat en de Ridderstraat waar nu een ingang van de Barones gevestigd is. Aan de kleding van voorbijgangers is goed te zien dat de foto bijna honderd jaar geleden gemaakt is.

De kalender wordt gedrukt in een oplage van 1000 stuks en is te koop via www.coloriginals.nl/kalender en op diverse verkooppunten in de stad.