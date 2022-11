Dronken Bredanaar (40) moet nog 120 dagen de cel in, springt in water om aan politie te ontkomen

Een bezorgde voorbijganger meldde vrijdagochtend dat een man mogelijk onwel was geworden en roerloos in een portiek aan de Menno van Coehoornstraat in Breda lag. Maar niets was minder waar: de man had blijkbaar iets te diep in het glaasje gekeken en toen agenten ontdekten dat hij nog een gevangenisstraf open had staan, sloeg hij op de vlucht.

De politie ging rond 07.15 uur naar de plek van de melding en trof daar een veertigjarige man uit Breda aan. De man bleek niet onwel te zijn geworden, maar dronken. Agenten controleerden de Bredanaar en kwamen er zo achter dat hij nog 120 dagen de cel in moest vanwege een eerdere zaak. Maar meegaan naar het bureau was de man niet van plan: hij sloeg op de vlucht. De verdachte vertrok in de richting van de Seeligsingel en sprong daar in het water. Volgens een woordvoerder van de politie werd snel duidelijk dat de man kon zwemmen, dus de agenten sprongen niet achter hem aan. Ze vroegen hem zelf uit het water te komen, maar toen dat niet gebeurde werd de brandweer ingeschakeld. Die kwam ter plaatse met een boot maar daarvoor besloot de man toch zelf het droge op te zoeken. Hij werd aangehouden en zit vast.

