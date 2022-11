PopMonument: avond vol kunst en muziek in de mooiste plekken van de stad

Popmuziek die is verbonden met het Bredase erfgoed. Met één kaartje van 35 euro ben je op zaterdag 26 november bij optredens in de mooiste monumenten van Breda: de Grote kerk, Stadhuis, Lutherse Kerk, Nieuwe Veste, kapel Holland Casino, StadsGalerij en Poppodium Mezz.

Een route die duurt van 20.00 uur tot 2.00 uur. Maar PopMonument is veel meer dan muziek alleen.

Na een uitverkochte eerste (corona) versie van PopMonument in 2021, keert het festival nu met een volwassen programma terug naar de Nassau-stad.

Met (jonge) namen als Joep Beving, Bente, De Toegift, Aafke Romeijn, Prins S en de Geit (Lowlands), Klangstof, Stuurbaard Bakkebaard, De Toegift, De Likt, Julie Odell, Jipson & Yones en Charlie & the lesbians. En met kunst die aanhaakt bij Royal Roots, de koninklijke geschiedenis van de stad.

Acht jaar geleden begon het festival in Bergen op Zoom. Inmiddels waaiert het uit over Brabant en Zeeland, vertelt directeur Rik Peters. Veere, Goes en Middelburg zijn aan het rijtje toegevoegd.

Kunst en muziek

Het geheim? PopMonument biedt een breed programma aan kunst en muziek. Daarnaast heeft het ook een maatschappelijke impact door mensen van verschillende diversiteit aan zich te binden.

Zo geeft rapper Kenny Anders in Breda een workshop aan laaggeletterden in de Nieuwe Veste. En houdt muzikante en schrijfster Aafke Romeijn in een kostuum van Teun Seuren een performance over macht en genderdiversiteit.

In samenwerking met de gemeente Breda en Breda Promotions haakt het festival aan op de expositie Royal Roots. Bij de StadsGalerij wordt een installatie geplaatst waarop negen portretten van vrouwen van de Nassaus worden tentoongesteld. Peters: "Die portretten zijn gemaakt door negen kunstenaars. Wij kiezen nadrukkelijk voor vrouwen en diversiteit, ook in onze line-up."

Kloosterkapel

Videokunstenaar Synaesthesik heeft die portretten verwerkt in visuals die live worden getoond tijdens optredens in de kapel van Holland Casino. De kloosterkapel is een nieuweling in het rijtje monumenten. Een uniek plekje, vindt Peters, terwijl hij omhoog wijst naar de schuine balken. Hij vindt het een eer dat ze er gebruik van mogen maken.