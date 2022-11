Groene ambities Breda te hoog gegrepen: projecten worden te duur

De ambitie om van Breda een 'stad in een park' te maken, moet worden bijgesteld. Zo niet, dan dreigen ontwikkelaars af te haken omdat vergroening hun projecten financieel in de weg zit.

Dat blijkt uit een voorstel dat burgemeester en wethouders naar de raad hebben gestuurd. Daarin schrijven ze dat het vorig jaar aangenomen 'Groenkompas' aan herziening toe is.

In dit stuk 'kompas' staat hoe Breda daadwerkelijk groener kan worden. Zo moeten projectontwikkelaars rekening houden met een 'Groen- en Parknorm'. Die stelt onder meer dat elke herontwikkeling voor minstens een vijfde uit openbaar groen moet bestaan.

Dat blijkt te hoog gegrepen, met name voor de herontwikkeling van projecten in de binnenstad. De financiële haalbaarheid daarvan komt door dit soort vergroeningseisen in gevaar.

Daarom stelt het college voor om een draai aan het Groenkompas te geven. Voortaan wordt met de projectontwikkelaar 'gezocht naar de maximale groenontwikkeling': "Daarbij wordt met name ingezet op het vergroenen van gevels en de realisatie van groene daken.'' Maar een minimum aan openbaar groen hoeven de bouwers niet meer te leveren. Voordeel: herontwikkeling in het centrum van de stad wordt financieel interessanter.

Planten in nieuwbouwwijken

Verder blijkt dat enkele ambities uit het Groenkompas nogal moeilijk zijn vast te leggen in bestemmingsplannen. Zo wordt er gesproken over het 'biodivers inrichten van de omgeving'. Dat wil zeggen dat van tevoren al moet worden bepaald welke planten er in een nieuwbouwwijk worden aangelegd in het openbaar groen.

Te gedetailleerd

Dat is een veel te gedetailleerder manier van werken, die in ieder geval niet kan worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Dus ook daar stuurt het stadsbestuur aan op het maken van afspraken met ontwikkelaars, in plaats van ze te confronteren met kant-en-klare regels.