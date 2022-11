Hulp van de gemeente Breda krijgt ruime voldoende

Bredanaars die ondersteuning van de gemeente krijgen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, zijn grotendeels tevreden over de hulp. Niet alles gaat goed. Een deel van de mensen weet niet bij wie ze moeten aankloppen.

De meeste mensen, 88 procent, die hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn tevreden over de aangeboden ondersteuning zoals hulp in de huishouding. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2021.

"Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan het leven meer te waarderen na de ondersteuning dan ervoor. Gemiddeld beoordelen de mensen hun leven na inzet van ondersteuning met een 7,5 terwijl dit voor de ondersteuning een 6,1 is", zo schrijft wethouder Boaz Adank (Wmo) in een brief aan de gemeenteraad. Bij mensen die hun leven gemiddeld het slechtste beoordelen met een 5,3 is de levenskwaliteit na de inzet van ondersteuning gestegen tot een 7,1.

"Daarbij zien we een positieve ontwikkeling op de gebieden 'kwaliteit van leven', 'zich kunnen redden' en 'kunnen doen wat men wil", zo schrijft Adank. Ook de kwaliteit van de ondersteuning blijft goed. In de enquête geeft 84 procent van de ondervraagden aan dat de ondersteuning van goede kwaliteit is.

Waar het nog aan schort is het feit dat zo'n 29 procent van de Bredanaars geen idee heeft waar ze om hulp moeten vragen. In 2020 wist 76 procent van de ondervraagden dat ze via Zorg voor Elkaar bij de juiste hulp terecht zouden komen. In 2021 blijkt dat de bekendheid van Zorg voor Elkaar is teruggelopen tot 71 procent. De gemeente wil daar iets aan doen met gerichte acties op potentiële doelgroepen via inlooppunten, gerichte doorverwijzingen en reclame.

Hulp vragen

Dat de bekendheid van Zorg voor Elkaar is gedaald, valt deels te verklaren uit de opzet van het onderzoek. Ongeveer 90 procent van de 335 ondervraagden werkte voor het eerst mee aan de enquête. Er zijn in juni dit jaar 965 cliënten uitgenodigd om aan het onderzoek mee te werken waarvan 335 hebben gereageerd. Dit is een opkomst van 35 procent. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en gemiddeld voor een gemeente met het formaat van Breda. Deze opkomst is ook voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Ook de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning kan beter. De bekendheid steeg weliswaar van 32 naar 39 procent, maar feit is dat minder dan de helft van de mensen weet dat ze hulp kunnen vragen. Iedereen kan hulp vragen bij de zoektocht naar de juiste vorm van ondersteuning zoals voor zorg, geldzaken, opvoeding of dagbesteding.

Uit de vragenlijsten komt ook naar voren dat het taalgebruik in de brieven te ingewikkeld is. Adank: "Nog dit jaar starten we een traject met een gespecialiseerd bureau dat de standaardbrieven van de Wmo, bij voorkeur in samenwerking met het Taalpanel, beoordeelt en herschrijft op een duidelijke, eenvoudige en toegankelijke manier."

Zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar Breda, de centrale toegang tot zorg, hulp en ondersteuning in Breda, is te vinden op de gelijknamige website. Telefoon: 076-5251515. Mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl of vraag informatie in een wijkcentrum.