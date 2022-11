Automobiliste gewond bij botsing met werkbus op de Verbeetenstraat

Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt toen haar auto in botsing kwam met een werkbus in Breda.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Verbeetenstraat met de Doctor Struyckenstraat. De bestuurster van de personenauto is behandeld door ambulancepersoneel. De bestuurder en inzittenden van de werkbus kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

