Staatsloterij zoekt naar onbekende winnaar van Mini

De winnende loten zijn verkocht in Barendrecht, Breda en Rotterdam. De Mini's komen daar enige tijd te staan met het lotnummer erop en rijden op een later moment nog door de straten met een megafoon met een laatste oproep aan de winnaars. Zij hebben tot en met 31 december om zich te melden. "Hopelijk maken we zo ook de kans groter dat we de prijswinnaars vinden", aldus de Staatsloterij.