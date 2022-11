Drugslab ontdekt tijdens blussen van brand in paardenstal Baarle-Nassau: eigenaar (57) opgepakt

Bij het blussen van een uitslaande brand bij een paardenstal in Baarle-Nassau is een drugslab ontdekt. De 57-jarige eigenaar is aangehouden, meldt de politie dinsdagochtend. De man woont in een boerderij naast de stal aan de Veldbraak.

De brand brak maandagnacht uit. Toen de brandweer kort na middernacht aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit de loods. Toen de brand geblust was, is de politie samen met de brandweer begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij werd een drugslab ontdekt. Experts van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onderzoeken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Paard gered De boerderij heeft een tiental paarden. Eén van die dieren verbleef in de stal toen de brand uitbrak. Buurtbewoners zagen dat de stal in brand stond en waarschuwden de eigenaar. Omdat hij volgens hen ervandoor ging, hebben zij het paard uit de stal gehaald en in veiligheid gebracht. De stal is volledig uitgebrand. De brandweer van Baarle-Nassau werd bij het blussen van de brand geholpen door korpsen uit Chaam en Tilburg. Tijdens de bluswerkzaamheden werd de omgeving afgezet. Rond 08.15 uur was de brand onder controle. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

