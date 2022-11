Onzekere tijden voor midden- en kleinbedrijf Breda

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar vijf fracties in de raad. Zowel VVD, als GroenLinks, PvdA, CDA en D66 hadden al een sterk vermoeden dat het Bredase midden- en kleinbedrijf 'amper nog vet op de botten heeft na de pandemie': met dank aan een opeenstapeling van terugbetalingsverplichtingen.