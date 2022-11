Inbrekers gooien steen door ruit juwelier, maar stuiten vervolgens op stalen rolluik

Er is zondagnacht geprobeerd om bij een juwelier aan de Ginnekenstraat in het centrum van Breda in te breken. Buurtbewoners schrokken rond 2.45 uur wakker van een harde knal.

Toen ze gingen kijken zagen ze een aantal personen en een scooter wegrijden. De politie werd gewaarschuwd en kwam snel ter plaatse. Wat bleek is dat een grote steen door de ruit van de juwelier was gegooid. De daders kwamen niet verder, omdat binnen nog een stalen rolluik zat. De politie zoekt de daders. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

